Ex viola protagonisti al Via del Mare: Saponara illude, poi Ilicic, Zapata e Muriel affondano il Lecce. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Gol e spettacolo al Via del Mare tra Lecce e Atalanta. Nerazzurri subito in vantaggio con l’autogol di Donati e la rete di Zapata, raggiunte dal timbro dell’ex viola Saponara e da quello di Donati, che si riscatta e chiude il primo tempo sul 2-2. Nella ripresa però comincia lo show di Ilicic e Zapata, con il primo che firma il nuovo vantaggio atalantino e il secondo che chiude i giochi con altri due gol, realizzando quindi una tripletta. Negli ultimi minuti segnano anche Muriel e Malinovskyi, così che il risultato finale è di 7-2 per l’Atalanta, con il Lecce che rimane -4 dalla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Lazio 62, Juventus 60, Inter 54, Atalanta 48, Roma 42, Napoli 39, Milan 36, Verona, Parma 35, Bologna 34, Cagliari 32, Sassuolo, Fiorentina 29, Torino 27, Udinese 27, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15.