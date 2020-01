Ex viola protagonisti: Pazzini segna, Tomovic espulso spiana la strada alla vittoria del Verona. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

L’unica partita in programma alle 15 era quella tra Spal e Verona. Gli scaligeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti dell’ex viola Pazzini, ispiratissimo, e di Stepinski. Nel mezzo, ha condizionato fortemente il match l’espulsione diretta di Tomovic, che dunque salterà la sfida dell’ex contro la Fiorentina, in programma Domenica prossima al Franchi.

La CLASSIFICA di Serie A: Inter, Juventus 42, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 31, Cagliari 29, Parma 25, Napoli 24, Bologna, Verona 22, Torino, Milan 21, Sassuolo 19, Udinese 18, Fiorentina 17, Lecce, Sampdoria 15, Brescia 14, Spal 12, Genoa 11.