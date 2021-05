Eysseric ai saluti: “Grazie di cuore Firenze!”

Una stories lo aveva fatto presagire, adesso è arrivato il saluto ufficiale di Valentin Eysseric alla Fiorentina e ai tifosi viola. Il centrocampista francese ha postato alcune foto che lo ritraggono in campo contro il Crotone e come descrizione ha scritto: “Grazie Firenze di cuore“. Sarà addio dunque tra la società viola e il suo numero 92, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza.