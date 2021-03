Valentin Eysseric torna a farsi sentire sui social. Dopo l’Instagram Story di questa mattina (LEGGI QUI), l’esterno della Fiorentina ne ha pubblicata un’altra sempre in riferimento al Milan e al mancato annullamento del gol di Zlatan Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “Chi sono io per mancare di rispetto ad una squadra come il Milan? Non sono nessuno, però quando ci si gioca la salvezza e c’è un episodio che mi sembra ingiusta, lo dico e lo posto“.