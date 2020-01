Eysseric e il post polemico prima della partita. FOTO

L’immediato prepartita è stato caratterizzato da una nota polemica portata dal centrocampista offensivo della Fiorentina, Valentin Eysseric. Il giocatore francese, pochi minuti prima che la partita iniziasse, ha postato una storia su Instagram facendo vedere la sua maglia da gioco coperta con la pettorina arancione, con la scritta “Così è meglio Fiorentina“. In pratica non ci vuol molto a capire che si sia lamentato del fatto che sia sempre partito in panchina in ogni gara giocata dalla squadra.

Rispetto ad altre circostanze stavolta è stato pure impiegato da Iachini per sostituire Castrovilli, in evidente fase confusionale.