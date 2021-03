Eysseric-Iachini: buona la seconda?

Al suo ritorno alla Fiorentina, Beppe Iachini ritrova un Valentin Eysseric totalmente diverso rispetto a qualche mese fa. Sotto la sua guida, infatti, il francese era ai margini della rosa e non era stato inserito neanche nella lista del campionato. Con Prandelli, invece, è cambiato tutto e l’ex Nizza è salito di rendimento, arrivando a diventare un titolare della Viola. Fiducia, prestazioni positive, due gol e un assist: Eysseric è rinato grazie al tecnico di Orzinuovi, a tal punto che qualcuno aveva già cominciato a chiedere il rinnovo del contratto.

Adesso però, con lo Iachini-bis che comincerà ufficialmente sabato, qualcosa potrebbe cambiare. Certamente Eysseric non godrà più della considerazione avuta fino a qualche giorno fa e dovrà faticare tantissimo per convincere l'allenatore marchigiano a dargli fiducia. D'altro canto, però, Iachini dovrà sfruttare quanto di buono fatto da Prandelli nei suoi cinque mesi in riva all'Arno e il francese è certamente una di queste