“Eysseric in campo significa bocciare tre sessioni di mercato. Grandi problemi dentro lo spogliatoio della Fiorentina”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha parlato a Radio Bruno Toscana all’indomani della sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “C’è l’impressione che se anche arrivassero dei calciatori forti, riuscirebbero a perdersi nella paura e nella mediocrità che c’è attorno alla Fiorentina. Continuo a ritenere che Vlahovic non sia la causa dei problemi: sparare su un ventenne, che ha il diritto di sbagliare, non mi pare la giusta soluzione. L’Atalanta non ha fatto la partita della vita, ma ha vinto lo stesso. Prandelli? Schierare titolare Eysseric vuol dire bocciare tre sessioni di mercato. Anche il mister è in grandi difficoltà: dentro lo spogliatoio ci sono grossi problemi. Ricordiamoci che la Fiorentina non è il Barcellona, ma neanche il Pordenone. Formazioni come Benevento e Crotone non sono sicuramente più forti della Fiorentina: c’è qualcosa che la sta logorando da dentro. Iachini? E’ stato cacciato a furor di popolo: ha fatto i suoi errori, ma la sua era molto vicina ad essere una squadra. Ribery? Non vedo più niente da parte sua: ormai non si arrabbia più neanche quando lascia il campo”.