Eysseric: “In Italia ho fatto più figli che gol. Ad inizio stagione mi allenavo da solo, poi è arrivato Prandelli”

Il trequartista della Fiorentina, Valentin Eysseric, ha parlato a beIN Sports France a pochi giorni di distanza dal gol segnato contro lo Spezia: “Segnare in Italia è difficile: in due anni ho avuto più figli che reti fatte. A Firenze sono arrivato dopo un’ottima stagione al Nizza, ma non è andata bene e ho giocato poco: dopodiché sono andato in prestito al Verona. Sono tornato alla Fiorentina e dopo poco è arrivato Prandelli: ci siamo parlati ed eccomi qua. Mi sono allenato per molto tempo in solitaria, assieme al preparatore atletico messomi a disposizione dalla società. Il mister mi ha comunicato che con lui si ripartiva da zero: inoltre, era già più pronto per giocare. Alla Fiorentina è stato complicato, anche perché abbiamo cambiato quattro allenatori in altrettante stagioni”.