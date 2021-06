Eysseric si allena da solo, in attesa della chiamata di una squadra

Dal 30 giugno prossimo, Valentin Eysseric si svincolerà dalla Fiorentina ed è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo futuro. Per lui si è parlato della possibilità di tornare a giocare in patria, ma anche di un sondaggio fatto dal Torino.

Nel frattempo il francese sta cercando di tenersi in forma da solo. Corsa, palestra, tutto quello che serve in questo senso e tutto questo documentato e postato sui suoi account social. Giunto all’età di 29 anni, l’ex viola ha bisogno di rilanciarsi e di trovare una società disposta a dargli fiducia e spazio.