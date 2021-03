F.Galli: “Vlahovic ha dimostrato di meritarsi di giocare. Ribery e Ibrahimovic fondamentali per le due squadre”

L’ex calciatore del Milan, squadra prossima avversaria della Fiorentina, Filippo Galli è intervenuto a Radio Bruno parlando dei giocatori viola: “Sia Ribery che Ibrahimovic sono assolutamente fondamentali per le squadre, oltre ad essere un esempio per i più giovani. Il rientro di Ibra contro la Fiorentina sarebbe molto importante, attira molte attenzioni in campo e permette agli altri di avere spazi”.

E su Vlahovic: “Col Benevento ha fatto un grandissimo gol, Prandelli gli ha dato spazio e continuità, ha dimostrato di meritarselo. Sarà un avversario molto ostico per la difesa del Milan”.