F. Inzaghi: “Se giochiamo così ci salviamo di sicuro”. E dire che un mese fa la Fiorentina l’aveva travolto

Il Benevento ha perso in casa della Lazio ed è rimasto a 30 punti, come la Fiorentina, ma il clima è decisamente diverso in casa sannita, tanto che il tecnico Filippo Inzaghi ha commentato con una certa positività la partita a Sky: “Quando vieni in casa della Lazio e fai sedici tiri a dodici, sapevo che saremmo rimasti ad aspettarli le avremmo prese. Avremmo meritato anche il pareggio, se giochiamo così ci salviamo sicuro. Questa squadra non è mai stata negli ultimi tre posti e vederli giocare con questo piglio deve darci grande slancio per le partite di mercoledì e domenica che saranno un crocevia importante”. E dire che un mese la Fiorentina sembrava aver inguaiato i giallorossi battendo per 4-1 in casa…