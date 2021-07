Fabbri a FN: “Io alle Olimpiadi per rappresentare Firenze, la città più bella del Mondo. Spero che chi rimarrà alla Fiorentina sputi sangue come farebbe ogni fiorentino per la maglia viola”

Tokyo 2020, poi rimandato a quest’anno. Un Tokyo 2020+1. Aspetti da tanto questo appuntamento. Come hai vissuto l’anno di preparazione? Come ti senti adesso?

“All’inizio ero molto contento del rinvio. Essendo tra i più giovani pesisti delle Olimpiadi un anno in più sapevo bene quanto fosse importante per me. Purtroppo non è andata come speravo, perché il Covid mi ha messo davvero in crisi fisicamente, ma adesso ne sto uscendo e sono molto più forte di prima. Ho tantissima voglia di competere con i migliori a Tokyo e di giocarmela”

Ormai ci siamo e mancano meno di 20 giorni all’inizio dell’Olimpiade. Tu sei tra gli atleti da seguire più attentamente per l’atletica. Quali sono i tuoi obiettivi per la competizione? “Sicuramente la finale può essere un traguardo a cui ambire e ce la metterò tutta. Il livello del lancio del peso a livello mondiale è altissimo e puntare ad una medaglia è quasi impossibile, ma ci proverò”

Rappresenterai Firenze. Vuoi dire qualcosa ai fiorentini che ti seguiranno all’Olimpiade?

“Vivo molto la città e in tanti mi fermano per farmi l’in bocca al lupo. Sono cose che mi gasano tantissimo! Al Golden Gala di Firenze il pubblico mi ha fatto veramente emozionare, sembrava di essere sotto la Curva Fiesole! Rappresento la città più bella del Mondo, devo onorarla lanciando più lontano che posso” Due battute anche sulla Fiorentina da tifosissimo viola. Che idea ti sei fatto sulla vicenda Gattuso?

“Spero come tutti di sapere al più presto la verità. Finché non si saprà è difficile accusare“

Adesso è arrivato Italiano. Credi possa essere il profilo giusto per ripartire dopo tre anni così così?

“Sicuramente con Italiano hanno fatto un bell’acquisto. Non vedo l’ora di poter rivedere la Fiorentina, soprattutto allo stadio“