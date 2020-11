Facce tristi e deluse in una situazione che oltre brutta, è anche pericolosa

Nel partita di ieri hanno parlato sia il portiere della Fiorentina Dragowski che Nikola Milenkovic. Durante le interviste facce tristi, occhi bassi e una delusione visibile. I due hanno sottolineato come ieri sia stato importante non prendere gol, visti le tante reti prese nelle precedenti partite. E di certo a un portiere e da un centrale cosa gli si può chiedere di più se non mantenere la porta inviolata? Le cose positive però, si fermano qui, come ha sottolineato anche Dragowski. La squadra per prima sembra essere delusa da un inizio di campionato di certo al di sotto delle aspettative di tutti. Siamo solo alla settima giornata, l’aria che tira in casa Fiorentina non è di certo delle migliori e continuare con questo clima, oltre che brutto, potrebbe essere anche pericoloso. Siamo all’inizio, ma serve una svolta con o senza Iachini, perchè la matematica non è un’opinione e una stagione intera come questo inizio di campionato vorrebbe dire tornare a rischiare. E nessuno sembra averne voglia.

