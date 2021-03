Faccenda: “Vi spiego quale può essere il motivo della poca continuità viola. La difesa della Fiorentina traballa, non so se non si parlano…”

L’ex calciatore della Fiorentina Mario Faccenda ha parlato così a Lady Radio: I giocatori della Fiorentina non si devono rilassare troppo, nonostante i complimenti della settimana, però proprio questo può essere il motivo della non continuità, facciamo sempre su e giù, bisognerebbe invece avere continuità, salvarci velocemente e iniziare a lavorare per il futuro. Quarta? E’ partito così così ora sta uscendo fuori il suo valore. La difesa però traballa, non so se non si parlano perché singolarmente sono bravi”.