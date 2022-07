Facundo Roncaglia continua a ruggire: l’amatissimo ex Fiorentina è pronto a tornare alla Bombonera

“Facundo Roncaglia il grido di battaglia” tornerà presto sui campi di calcio. Quelli in cui è cresciuto, nella sua Argentina, al Boca Juniors dopo 10 anni. Olé riporta che l’arcigno difensore ex Fiorentina firmerà per 18 mesi con gli Xeneizes. Il giocatore era attualmente svincolato, dopo aver concluso l’esperienza con la maglia cipriota dell’Aris Limassol.

L’argentino classe ’87 nei prossimi giorni sbarcherà a Buenos Aires dove è pronto per riunirsi allo storico club oro-azzurro. A Firenze Roncaglia aveva giocato 67 partite con 4 reti, una delle quali “storica” perché arrivata dalla metà campo in un Fiorentina-Napoli. I tifosi viola se lo ricorderanno sicuramente con piacere dato che il mastino argentino era uno dei pilastri della difesa a tre del primo Vincenzo Montella.