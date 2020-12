Fagnoni: “Sulla Caserma Perotti la soprintendenza ha un vincolo ambientale, non architettonico. E’ una ipotesi da vagliare con attenzione”

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Firenze, Matteo Fagnoni, è intervenuto a Lady Radio parlando della Caserma Perotti, area rientrata tra le ipotesi per lo stadio: “E’ una area importante per Firenze, nella zona sono state realizzati i lavori e conclusi per le casse di espansione del fiume Arno. queste sono state realizzate per ospitare eventuali esondazioni del fiume Arno. Questo ci induce a pensare che sia un’area in sicurezza. L’area si trova alla confluenza tra il torrente Mensola e scarica nell’Arno a Rovezzano. C’era un accordo tra il Comune di Firenze e il Demanio per ospitare alcune caserme (non militari) che ospitano Polizia e Vigili del Fuoco. Queste che sono in affitto, e quindi sono state fatte le indagini per dire che l’area sia in sicurezza”

E la soprintendenza cosa c’entra? Fagnoni commenta: “Bisogna averci a che fare per forza, ma sono due analisi diverse. Sul Franchi hanno la tutela del patrimonio architettonico, nell’altro senso del patrimonio ambientale. L’ipotesi per realizzare una struttura è da vagliare con attenzione”.