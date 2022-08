Fallani: “Episodi come quello di Fiorentina-Napoli non possono esistere nel 2022. Non si può andare allo stadio preoccupandosi dei nostri figli”

Continuano le voci e opinioni sull’episodio tra Spalletti e il tifoso della Fiorentina di domenica sera. A commentare la vicenda stavolta è stato il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, che ha parlato all’emittente napoletana Radio Kiss Kiss:

“Sono abbonato e tifoso della Fiorentina e domenica ero al Franchi. Secondo me, allo spettatore medio di calcio manca il limite tra la passione sportiva e la relazione con l’avversario di turno. Episodi come questi, nel 2022, sono anacronistici, come i cori che ho sentito. Bisogna rifiutare questa subcultura legata al calcio dove la violenza si manifesta dappertutto. Allo stadio si va per tifare la squadra, prendere in giro gli avversari ma entro i limiti di un comportamento civile”.

Poi un commento anche sul bambino tifoso del Napoli in tribuna con la maglietta al rovescio: “La maggior parte dei tifosi italiani ha un alto grado di civiltà, ma non si può andare allo stadio senza la tranquillità di portare i nostri figli. Quello che è successo al Franchi succede ovunque negli stadi italiani”.