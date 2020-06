Fallani: “I Della Valle vennero anche a Scandicci per provare a fare lo stadio. Serve una tramvia al Franchi”

Al Pentasport di Radio Bruno ha parlato il Sindaco di Scandicci Sandro Fallani. Queste le sue parole sulla questione stadio nuovo ma non solo: “Mi ricordo che i Della Valle quando arrivarono a Firenze vennero a vedere un terreno anche a Scandicci. Poi non se ne fece di nulla perché ci furono problemi con il proprietario. Bisogna cambiare la legge togliendo i vincoli sul restauro di opere come il Franchi, anche per esaltarli. Serve una tramvia intorno allo stadio. Chi crede che si possa avere uno stadio in poco tempo a Campi si sbaglia di grosso”.

