Fallani: “La Fiorentina? Non è stato un distacco facile. Mi sentivo in gabbia”

Una passione per la Fiorentina e una carriera, quella in viola, che si è interrotta dopo otto anni di settore giovanile. Adesso Mattia Fallani, classe 2001, prova a spiccare il volo difendendo la porta del Palermo in Serie C (anche se è di proprietà della Spal).

Da bambino tifava per Frey. Da raccattapalle cercava di rubare i segreti a Neto. La Fiorentina insomma era la sua anima. Poi tutto è cambiato. “Dopo otto anni di settore giovanile – racconta Fallani al Corriere dello Sport – dico: “Senti babbo, voglio andare via”. Mi sentivo in gabbia. Avevano preso un altro portiere (Brancolini ndr), non c’era più il sentimento di prima. Non fu un distacco facile. La scelta di passare alla Spal era l’inizio del mio futuro. La decisione migliore”.