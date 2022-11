False fatture, i PM chiedono condanna per De Laurentiis, Galliani e Percassi e l’assoluzione per l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle

I PM della Procura di Napoli, Stefano Capuano e Danilo De Simone, hanno chiesto la condanna ad un anno di reclusione per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, imputato per aver emesso una fattura falsa che avrebbe comportato l’evasione di 8 mila euro di IVA, relativamente all’acquisto del cartellino di Emanuele Calaiò, prelevato dal Siena nel 2013.

Chiesti per lo stesso reato anche un anno e un mese per Adriano Galliani, che all’epoca dei fatti in questione era l’AD del Milan, e per Antonio e Luca Percassi dell’Atalanta.

Per altri dirigenti calcistici richiesta invece l’assoluzione. Tra questi troviamo anche l’ex presidente della Fiorentina, Andrea Della Valle, oltre che il proprietario della Lazio, Claudio Lotito.

Tutti gli imputati hanno sempre respinto le accuse a loro carico e ora si preparano a replicare alla requisitoria, attraverso i loro difensori.