Falso nove o centravanti vero? I piani B e C preparati da Italiano

Il piano A per affrontare le prossime avversarie, ovvero quello che prevedeva la presenza di Jovic come riferimento offensivo della Fiorentina, Kouame attaccante sinistro e Gonzalez dalla parte opposta è andato a farsi benedire al sesto minuto del match contro il Lecce, causa infortunio del serbo.

Ora il tecnico viola, Italiano, sta preparando un piano B che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello che prevede un attacco veloce alla ricerca degli spazi con Kouame punta centrale atipica (lo ha già fatto in questa stagione) con Ikone e Gonzalez ai lati.

Per la verità c’è anche un piano C che è quello visto a Lecce con Cabral vero centravanti per lasciare ai lati Gonzalez e Kouame. Sottil è ancora out ma il suo rientro si avvicina di giorno in giorno.