Fantasma Kokorin: un finale di stagione da non sbagliare

Fino ad ora, l’acquisto di Aleksandr Kokorin da parte della Fiorentina è stato tutt’altro che indovinato. Il russo ha giocato tre spezzoni di partita, per un totale di 77’ di buio più totale. L’ex attaccante dello Spartak Mosca, infatti, non si è mai fatto vedere ed è parso ancora avulso sia dalla nuova squadra che dal campionato italiano. Oltre a questo, il numero 91 è incappato in un infortunio muscolare che ha colpito una vecchia cicatrice e ciò gli ha fatto perdere ulteriore tempo.

Kokorin potrebbe tornare tra i convocati per la sfida di domenica contro l’Atalanta e nel rush finale di stagione, se ne avrà l’occasione, dovrà cercare di dimostrare la bontà dell’investimento di Pradè. Anche perché, ricordiamolo, il russo ha firmato un contratto fino al 2024.