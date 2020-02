Fanti: “Stadio e mercato assieme non possono stare nella stessa zona…e per conto mio non ci saranno mai”

La nuova Mercafir, quella che nascerà nell’attuale comparto nord, trova consensi. Solo una voce contraria si è alzata in queste ore, ovvero quella dell’ex presidente Agofi (l’associazione dei grossisti ortofrutticoli), Guido Fanti, il quale ha detto a La Repubblica: “Stadio e mercato insieme nella stessa area non ci possono stare, lo dico da sempre. Per conto mio non ci staranno mai”. Chissà se stavolta Cassandra avrà ragione.