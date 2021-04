Fantini: “Mi auguro che Vlahovic faccia gol pesanti come i miei. Gattuso? Grande passione ma spero in qualcosa di diverso, vorrei Spalletti”

A Lady Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Enrico Fantini, parlando della partita di domenica contro la Juventus: “Domenica è LA partita. Un match delicato per entrambi, visto che i bianconeri sono in difficoltà e la Fiorentina deve trovare continuità dopo la vittoria di Verona. La squadra viola è stata costruita per giocare per altre posizione di classifica. La situazione ora è delicata perché questa rosa non è progettata per questo. Il primo cambio in panchina fu più che giusto con il ritorno di Prandelli. Poi è tornato Iachini ma la squadra è viva, sintomo che con Cesare la Fiorentina è cresciuta tanto”.

E su Vlahovic: “La scorsa estate dissi che era un bel giocatore, ma che avrebbe dovuto crescere tranquillamente alle spalle di un attaccante esperto. Non lo ha potuto fare ed è emerso solo con le sue forze. Grande merito a Prandelli che ha puntato tutto su di lui. La Fiorentina dovrà provare a blindarlo, ma sarà conteso da tante altre squadre. Dei record non me ne frega niente, spero faccia gol importanti e pesanti per la salvezza. Io ero esperto, pochi gol ma buoni”.

E sulla corsa salvezza: “Vedo in difficoltà il Benevento. Il Cagliari sta giocando bene, non si merita quella posizione. La Fiorentina dovrà mantenere la distanza, anche poi considerando lo scontro diretto con i sardi. Mi auguro che attualmente la società abbia capito che ora si deve solo lottare, non c’è da pensare al mercato o altre cose”.

E su Rino Gattuso: “Sta dimostrando di essere un allenatore di temperamento e grande passione. Quasi morboso. Io non sono nessuno per dirlo, ma vorrei vederlo qualcuno di diverso. Vorrei vedere Spalletti. Lo dico da tifoso, è una mia speranza”.