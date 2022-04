Fantini: “Quando hai coraggio arrivano anche i risultati, è una Fiorentina trasformata. Contro il Venezia…”

L’ex calciatore della Fiorentina Enrico Fantini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Mi chiedo cosa possa succedere nella testa di un giocatore da un anno all’altro. Il modo di giocare e di interpretare le partite della Fiorentina è completamente diverso rispetto alla scorsa stagione. Il merito va ad Italiano per aver dato una mentalità di gioco che la squadra mette in campo ogni domenica”.

E aggiunge: “Ritengo che vincere aiuta a vincere e giocare bene aiuta a giocare bene. Ci vuole coraggio per questo; quando ce l’hai e la giocata ti viene, vengono fuori anche i risultati. Questo succede alla Fiorentina: i ragazzi hanno preso fiducia e hanno cominciato a credere in Italiano e in loro stessi”.

Sul prossimo impegno contro il Venezia: “Non penso ci sia il timore di vincere, soprattutto in un ambiente come questo. C’è il vento in poppa, quindi si va sulle ali dell’entusiasmo. Ogni partita è un’occasione per fare punti importanti. La Fiorentina deve fare la corsa su sé stessa, è sulla strada giusta”.