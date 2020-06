“Far crescere Tonali alla Fiorentina, una squadra di seconda giusta, sarebbe il giusto percorso. Spalletti sogna di riportare la Viola in Champions”

Sandro Pochesci, allenatore italiano al momento senza panchina, ha parlato a TMW Radio di Sandro Tonali: “Se si interessano Inter e Juve, vuol dire che non lo prendono per girarlo ma per tenerlo. Barella e Sensi hanno fatto staffetta. Farlo crescere in una squadra di seconda fascia, come la Fiorentina, sarebbe il giusto percorso. E’ simile a Pirlo? Tonali è un altro giocatore, è un Tardelli più moderno. Ha tiro, forza, cattiveria grande personalità. Non potrebbe ai giocare davanti alla difesa. Chi si fa scappare Tonali è un pazzo, lo prenderei ma non in una grande squadra ora. Deve giocare e maturare. 65 milioni? Sono troppi. Per me Sensi è più pronto, quindi vale di più ora”.

Pochesci poi dice la sua sul futuro allenatore della Fiorentina: “Io credo Spalletti, che ha come sogno riportare la Fiorentina in Champions e poi magari puntare alla Nazionale“.