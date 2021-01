Faraoni: “Abbiamo perso giocatori come Amrabat, gli obiettivi restano gli stessi”

Il terzino destro dell’Hellas Verona Davide Faraoni, al termine della partita persa contro il Bologna, ai microfoni di SkySport ha analizzato la stagione del club, tirando in ballo anche un attuale giocatore della Fiorentina di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Lo scorso anno eravamo un po’ più completi, in estate abbiamo perso dei giocatori molto importanti come Amrabat in mezzo al campo. Però sono arrivati tanti giovani validi e che devono crescere. Siamo una squadra che deve salvarsi, che non deve pensare ad altro nonostante l’ottimo campionato fin qui disputato perché abbiamo dimostrato che se molliamo un attimo ci puniscono. Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo, forse non è un miracolo, ma stiamo facendo davvero grandi cose. Il Rigore di oggi? Ci siamo fatti trovare poco lucidi in occasione del rigore, non ci capita quasi mai, ma oggi è successo”.

0 0 vote Article Rating