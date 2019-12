Faraoni: “Mi fa piacere essere seguito da squadre come la Fiorentina, ma ora penso solo alla salvezza con l’Hellas”

In un’intervista per il giornale l’Arena l’esterno dell’Hellas Verona Davide Faraoni ha parlato dell’interesse per lui di varie squadre italiane tra cui la Fiorentina. Queste le sue parole: “So di essere seguito da grandi squadre come Roma, Fiorentina o Inter e questo non può far altro che farmi piacere. Attualmente però penso solo a giocare con il Verona e raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. Il calcio comunque è incredibile: bastano 3 o 4 buone prestazioni e sei già sulla bocca di tutti”.