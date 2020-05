Fare cassa con Dragowski e riprendere Lafont? Ecco perché sarebbe un errore madornale

Nei giorni scorsi è emersa la notizia di un interesse da parte del Milan nei confronti di Bartlomiej Dragowski. Difficile che la Fiorentina se ne privi, ma tra i nostri lettori è emersa un’opinione: perché non fare cassa col polacco e riprendere subito Lafont? Un’idea che però non può essere percorsa per vari motivi. In primi, il francesino è in prestito al Nantes ancora per un anno. Ma soprattutto, riportare Lafont a Firenze significherebbe ritrovarsi davanti agli stessi identici errori. Non che il ragazzo si sia comportato male quest’anno, anzi ha fornito delle buone prestazioni dimostrandosi bravo anche nel parare i rigori. Tuttavia non sarà certo una stagione (anzi mezza) in Ligue 1 ad averlo trasformato, cancellando completamente le insicurezze palesate con la maglia viola. La Fiorentina ha bisogno di una sicurezza tra i pali e anche se Dragowski ha ancora tanto da migliorare, è sicuramente più maturo rispetto a Lafont. Fosse solo per la personalità, fattore determinante per giocare in Serie A e per “sopravvivere” in una piazza pretenziosa come quella di Firenze. Dunque la scelta della Fiorentina è chiara e delineata: Dragowski sarà il portiere della prossima stagione, mentre Lafont passerà un altro anno in Francia. E il Milan… farà meglio a guardare altrove.