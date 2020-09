Fare meglio del decimo posto? Secondo questa griglia di partenza, la Fiorentina parte solo in quinta fila

Griglie di partenza e classici pronostici di inizio stagione per la ripartenza della Serie A, secondo Calciomercato.com però la Fiorentina, che vorrebbe quantomeno “fare meglio del decimo posto” come anticipato dal patron Commisso, parte proprio in quella zona, la quinta fila, a pari con il Cagliari. Questo il giudizio sulla squadra viola: “Ai viola manca un attaccante che garantisca 18/20 gol a campionato. Con Amrabat e Bonaventura è più forte dell’anno scorso, ma anche chi stava davanti alla Fiorentina, come Milan e Napoli, è molto più forte. Non lo è la Roma, che però nel campionato scorso ha fatto 21 punti in più dei viola. Il Cagliari del dopo-Nainggolan va pesato bene, ma può entrare nei primi 10″.

Davanti invece Inter e Juventus per la prima fila, Lazio e Milan in seconda, Napoli e Atalanta in terza, Roma e Sassuolo in quarta.