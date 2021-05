Fare punti per una domenica tranquilla: la Fiorentina non vuole stare… con la radiolina all’orecchio

Potrà sembrare paradossale ma la realtà della Fiorentina dice che domani buttare più di un occhio al match tra Benevento e Cagliari sarà doveroso, vista la classifica odierna e lo stretto legame con le due formazioni di Inzaghi e Semplici. Una situazione inevitabile, a meno che la squadra viola non faccia risultato stasera: se la Fiorentina salisse a quota 38 metterebbe 7 punti tra sé e il Benevento, in attesa dello scontro diretto di domani, a quel punto un po’ meno rilevante. Un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, che è dunque vincolato a quanto accadrà al ‘Franchi’…