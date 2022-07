“Farei di tutto per rinnovare Milenkovic. Tante volte è l’agente a spingere il calciatore a trasferirsi”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Mario Faccenda ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Milenkovic ha un anno di contratto, è in scadenza e non è una situazione chissà quanto facile. La Fiorentina, comunque, è una realtà che porta entusiasmo: quest’anno può tranquillamente lottare per la sesta posizione in classifica e giocherà l’Europa. Io terrei Milenkovic e proverei comunque a rinnovargli il contratto. Delle volte non è tanto il calciatore a voler andare via, ma l’agente a invogliare o spingere per il trasferimento e a decidere per lui”.

Su Martinez Quarta, aggiunge: “È un buonissimo difensore, lui e Igor hanno fatto bene quando il serbo è mancato. A impostare è bravino, ci siamo”.