Fari puntati sul Franchi: Nardella sollecitato da maggioranza e opposizione. E’ l’ora di illustrare interventi e costi

Fari puntati nuovamente sul Franchi. L’attuale casa della Fiorentina sarà al centro del dibattito politico che si aprirà in Consiglio Comunale a Firenze. Del resto, sull’argomento, il sindaco Nardella è stato sollecitato a riferire da parte di maggioranza ed opposizione. Incontri con Commisso e con altri amministratori, dichiarazioni d’intenti importanti (“lo stadio lo rifacciamo da soli”), sono stati tanti gli accadimenti che si sono succeduti nell’ultimo periodo per poter far finta di niente anche nelle sedi istituzionali.

Nardella illustrerà tempi e modi degli interventi, non solo sullo stadio, ma su tutta l’area di Campo di Marte e spiegherà anche come intende finanziare questa operazione che avrà alti costi economici.