Farias: “Fiorentina squadra esperta, ma abbiamo sfiorato la vittoria. Vogliamo dimostrare a tutti che lo Spezia può stare in Serie A”

L’attaccante dello Spezia Diego Farias, autore del gol del definitivo pareggio per 2-2 contro la Fiorentina, ha parlato così a fine gara a DAZN: “Siamo una squadra giovane, la Fiorentina è squadra esperta. Abbiamo iniziato male ma poi siamo venuti fuori e abbiamo preso in mano la partita, sfiorando anche la vittoria. Vogliamo fare vedere a tutti chi siamo. Noi dobbiamo giocare con coraggio perché lo Spezia in questa categoria ci può stare e vogliamo dimostrarlo a tutti”.

