Fascetti: “Chiesa ha fatto il suo tempo. In Italia non si può investire e Commisso…”

L’allenatore Eugenio Fascetti é intervenuto su TuttoMercatoWeb parlando della riconferma di Beppe Iachini: “Mi ha sorpreso la sua conferma. Io credo se la sia meritata, non era facile dopo mesi tosti. Ha aggiustato la difesa, la Fiorentina ha fatto bene”.

E sugli obiettivi: “Non so se è vero che non faranno il centro sportivo, ma è possibile dare il via libera e poi fermars. Cosa succederà? Un giorno prende e se ne va Commisso e fa anche bene. In Italia non si può investire, Commisso vuole fare investimenti giusti. Si parla molto di settore giovanile ma poi non facciamo realizzare le strutture.

E ancora: “Chiesa ha fatto il suo tempo, va venduto. La difesa non va toccata, anche Milenkovic va tenuto”