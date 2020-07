Fascetti: “De Rossi non è pronto. Serve un allenatore di alto livello che…”

L’ormai ex allenatore, con un passato anche in viola, Eugenio Fascetti nonostante la smentita delle ultime ore di Commisso in un intervista a Tuttomercatoweb.com ha voluto commentare le voci che vedrebbero la panchina della Fiorentina nel futuro di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: “Credo che questa scelta possa comportare un sacco di rischi. Forse ha grandi doti, sicuramente chi prende queste decisioni lo conosce bene. Daniele non ha allenato neanche il settore giovanile. Non so perchè prendere una scelta del genere. É sbagliato pensare che la medicina a tutti i mali sia lui, vorrebbe dire caricarlo di troppe responsabilità. Se Rischia di bruciarsi? Non sarebbe né il primo né l’ultimo. Fossi la Fiorentina io prenderei un allenatore di alto livello che possa fare da paravento alla squadra. De Rossi andrebbe protetto, non capisco il perchè di questa possibile decisione”.

