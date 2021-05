Fascetti: “Nella Fiorentina non ha funzionato nulla, una delusione vera. Per la panchina dico Juric, il Verona ha stupito”

Tecnico per lunghi anni in Serie A, Eugenio Fascetti al Brivido Sportivo ha commentato la stagione della Fiorentina e quanto si aspetta anche per la panchina del futuro: “Mi è piaciuto poco o nulla, la squadra non ha rispettato le aspettative. Evidentemente non ha funzionato nulla di quello che aveva in mente la dirigenza. Non mi sarei mai aspettato di vedere la Fiorentina invischiata nella lotta salvezza fino all’ultimo, è stata una delusione. La panchina? Personalmente mi piace Juric: dà una forte identità alla squadra e la fa giocare bene. Da due anni il Verona stupisce per la qualità del proprio gioco e l’evidente automatismo con cui i giocatori interpretano i propri dettami. Dico Juric, potrebbe essere il nome giusto per la Fiorentina“.