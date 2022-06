Fatta per Mandragora: è lui il primo rinforzo della Fiorentina. Le cifre dell’operazione

Manca soltanto l’ufficialità, ma Rolando Mandragora è un nuovo giocatore della Fiorentina. Ne è sicuro il Corriere dello Sport-Stadio, il quale aggiunge che l’annuncio non arriverà prima dell’inizio ufficiale del calciomercato fissato per inizio luglio. Sarà il classe ’97 l’alternativa in mediana a Sofyan Amrabat e il sostituto di Lucas Torreira, che la società ha deciso di non riscattare.

Il club di Rocco Commisso si è buttato a capofitto su Mandragora dopo che il Torino non ha confermato il centrocampista, tornato quindi alla Juventus. La Fiorentina acquisterà il giocatore a titolo definitivo, sborsando nelle casse dei bianconeri una cifra attorno ai dieci milioni di euro per un calciatore che – se necessario – è in grado di giocare anche da mezzala.