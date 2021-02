Fattore RK: Ribery e Kokorin alla Fiorentina servono i loro gol, e alla svelta

“Il tandem della speranza”. Alla Fiorentina servono i loro gol, quelli di Ribery e Kokorin. Entrambi accomunati dalla fame di riscatto: Il francese, dopo il forfait con l’Inter, Sasha per la rinascita fuori dai confini della madre patria Russia. Ribery vuole ricominciare da dove si era fermato, cioè dal gol di Torino. Ieri ha svolto lavoro personalizzato, in attesa di essere rivalutato martedì. La Fiorentina spera di avere il francese a disposizione contro la Sampdoria.

Sul Corriere dello Sport-Stadio il focus è anche sui numeri dell’avventura di Ribery alla Fiorentina: 39 presenze, condite da 4 reti. Oltre ad aver messo lo zampino in altri 8 centri, tra assist e rigori procurati. Una sola in questa stagione, proprio contro i granata. Prima di pensare al proprio contratto, vuol salire nuovamente in cattedra, a dispetto dei 38 anni che festeggerà ad aprile.

Kokorin invece ha voglia di rivalsa e gli obiettivi non gli mancano: obiettivo scrollarsi di dosso l’etichetta di Bad Boy a suon di gol e assist, per dimostrare alla Fiorentina che l’investimento su di lui non è stata una scelta sbagliata. Ma i riflettori che vuole riaccendere sono anche quelli della Nazionale russa, e nel frattempo non si lascia sfuggire niente. Corso di lingua italiana per accelerare i tempi e correre verso il traguardo.