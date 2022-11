Favasuli: “Alla Fiorentina devo tutto, qui sto diventando uomo. Stare a contatto con i grandi mi fa crescere molto”

In un’intervista a La Nazione, ha parlato il giovane difensore della Fiorentina Primavera Costantino Favasuli, impegnato in questi giorni con la Nazionale U19, con la quale ha debuttato nell’amichevole a Coverciano contro l’Ungheria: “L’azzurro è un’altra cosa rispetto al club. Da tempo aspettavo il giorno del mio debutto, l’emozione è stata tanta. Ho sempre amato la maglia della Nazionale, infatti questo mese, quello dei Mondiali, non sarà bellissimo. Il mio idolo in azzurro? Totti, ogni tanto vado a rivedermi le sue giocate su You Tube, specialmente quelle del Mondiale 2006”

“Alla Fiorentina devo tutto, perché mi ha preso quando ero un bambino e mi sta facendo crescere e diventare uomo. In questi mesi ho avuto l’opportunità di stare a contatto con i grandi e fare esperienza”