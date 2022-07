Favasuli: “Oggi è stato emozionante, ringrazio mister Italiano. Imparo da Biraghi e Venuti, sogno di giocare nella Fiorentina”

Il centrocampista della Fiorentina Costantino Favasuli ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’amichevole contro il Trento, di cui è stato protagonista con un’ottima prestazione: “Sono stati novanta minuti bellissimi per me. Era la prima volta, ringrazio mister Italiano per l’opportunità. Magari un giorno vestirò la maglia viola con continuità”.

E poi ha aggiunto: “Il mister mi ha detto di guardare Biraghi e Venuti per imparare da loro. Poi c’è Milenkovic che mi aiuta tantissimo, ho un bel rapporto anche con Nico Gonzalez ma in generale con tutti nello spogliatoio. Non so quale sarà il mio futuro, ma per ora sono contento di fare parte di questo gruppo”.