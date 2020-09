Fazio: L’unica eccezione potrebbe farla per la Fiorentina

Il difensore brasiliano Federico Fazio non vorrebbe lasciare Roma e il club giallorosso, soprattutto adesso che il suo contratto è stato esteso fino al 2022. L’unica eccezione, si legge su Tuttosport, potrebbe farla per la Fiorentina dove potrebbe entrare qualora la società viola venderà uno dei giocatori attualmente presenti in rosa e che hanno mercato (Milenkovic, Pezzella, ma soprattutto al posto di Ceccherini).

0 0 vote Article Rating