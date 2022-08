Febbre da Napoli-Fiorentina: le giocate di Kvaratskhelia porteranno più di mille tifosi domenica al Franchi

Twente prima, Napoli poi. I prossimi quattro giorni potrebbero già dire qualcosa sulla stagione appena iniziata dalla Fiorentina. Se l’attesa per il ritorno di Conference sta per concludersi, quella per la sfida ai partenopei ha già raggiunto i tifosi napoletani. Le due vittorie su due in campionato, gli arrivi di Ndombele, Simeone e Raspadori e le giocate di Kvaratskhelia hanno riportato entusiasmo attorno alla squadra di Spalletti.

A tal proposito, in vista del prossimo impegno al ‘Franchi’, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il settore ospiti (a capienza ridotta) è stato dichiarato esaurito. In poco tempo, infatti, sono stati polverizzati i 1240 biglietti. L’orario serale, ma soprattutto la passione per la maglia azzurra, porteranno tantissimi supporters in trasferta domenica a Firenze.