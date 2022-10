Febbre da sabato sera per Fiorentina-Inter: previsto un esodo nerazzurro al Franchi

Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, arriva un’occasione per rifarsi e tornare a far vedere come è in grado di giocare la Fiorentina. Sabato sera, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi sbarcherà al Franchi, in un match che nelle sue ultime edizioni ha sempre regalato gol e spettacolo.

Anche il tifo nerazzurro risponderà presente all’appuntamento lontano da San Siro. Infatti, è praticamente tutto esaurito, sui circuiti di vendita, il settore ospiti dell’Artemio Franchi per la sfida di sabato. Dovrebbero essere oltre duemila i tifosi avversari, quando ancora è da capire quale sarà l’affluenza di quelli di casa, dopo gli ultimi risultati altalenanti.