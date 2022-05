Febbre da Serie A: a Pisa i tifosi sono già in fremito per la finale contro il Monza – FOTO

Tra poche ore andrà in scena l’ultimo atto della lunga stagione di Serie B. A Pisa le luci si accenderanno sull'”Arena Garibaldi”, pronta ad ospitare il Monza di Silvio Berlusconi. Il ritorno della finale playoff tra Pisa e Monza partirà sul risultato di 2-1 per i monzesi, maturato qualche giorno fa in Lombardia. Alle 20:30 inizierà la sfida che dirà quale squadra affronterà la Fiorentina nella prossima Serie A.

Intanto all’esterno dell’impianto toscano però l’attesa è già alle stelle e i tifosi nerazzurri hanno già riempito gli spazi fuori dallo stadio. Come si può notare dall’immagine riportata qua sotto, scattata da Matteo Dovellini de La Repubblica, i sostenitori sono già schierati per spingere il Pisa verso la Serie A.