Febbre da Serie A all’Olimpico: già sold out la sfida del 4 gennaio e procede veloce anche la vendita per la Fiorentina

Dopo tante settimane di astinenza, la Serie A sta per riaprire i battenti. E così anche gli stadi che già fremono in vista delle prime sfide del 4 gennaio. Oltre a Fiorentina-Monza, quel giorno la Roma tornerà in campo allo Stadio Olimpico, dove affronterà il Bologna. I giallorossi non giocano una partita in casa da inizio novembre e i tifosi non vedono l’ora di tornare a sostenere la propria squadra dal vivo.

Per la sfida contro la squadra di Motta, infatti, all’Olimpico ci sarà il sold-out, come annunciato dalla Roma con un comunicato ufficiale. Sono già rimasti pochi, inoltre, i biglietti per la Coppa Italia del 12 gennaio e per la partita di campionato contro la Fiorentina del 15. Questo il comunicato ufficiale del club. La febbre da ripartenza della Serie A si fa già sentire e i romanisti vanno spediti verso il tutto esaurito anche per la gara contro i Viola.