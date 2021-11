Fedele: “La Fiorentina è da sempre una squadra indecifrabile, ma grazie a Italiano questo rebus sta diventando di qualità”

Il giornalista ed esperto delle vicende di casa Milan, Furio Fedele, è intervenuto a Radio Toscana soffermandosi anche sulla Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Non sono un grande tifoso di Pioli, ma sta facendo un gran lavoro e merita il rinnovo del contratto. La Fiorentina è da sempre una squadra indecifrabile, però in stagione e grazie al lavoro di Italiano questo rebus è diventato di qualità: gli alti e bassi si svolgono nella parte sinistra della classifica, a differenza del passato. Il Milan è in salute e deve assolutamente approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli. Ibrahimovic? Non gli rinnoverei il contratto per un’altra stagione a meno che non faccia una seconda parte di stagione formidabile. Già nella prima stagione aveva giocato il 41% dei minuti: il Milan non ha bisogno di una badante e anche lo stesso Giroud mi sta deludendo”.