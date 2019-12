Fedele lascia la Fiorentina per andare in Spagna: “Ho deciso di cogliere una bella occasione”

Il portiere della Fiorentina Women’s, Noemi Fedele, lascia il club viola per trasferirsi in Spagna, al Maiorca. La giocatrice viola attraverso Tutto Calcio Femminile ha voluto mandare il suo messaggio di saluto indirizzato a squadra e tifosi: “Ciao a tutti, ci tenevo a scrivere due parole per spiegare la mia scelta professionale. Se ho deciso di trasferirmi in Spagna non è stato certo perché avevo problemi con la società viola. Ho scelto di cogliere l’occasione per poter maturare una nuova esperienza di vita e per avere la possibilità di giocare con continuità. La Fiorentina è stata per anni e spero possa continuare ad essere per me una seconda famiglia. La Fiorentina ha un fantastico gruppo. Vorrei inoltre ringraziare la città di Firenze in particolar modo i nostri tifosi. Ci hanno seguito sempre con incredibile passione pure quando ci esibivamo in trasferta. I nostri tifosi sono veramente il dodicesimo uomo in campo della Fiorentina. Sono felice e onorata di aver fatto parte di questa società e ringrazio tutta la Fiorentina sperando che in futuro le nostre strade possono incrociarsi di nuovo”.