Enrico Fedele, dirigente e procuratore sportivo, ha parlato a Marte Sport Live, guardando in casa Fiorentina:

“Cosa chiederei a De Laurentiis se lo avessi di fronte? Gli direi di non comprare giocatori ma prendere strutture per far allenare i ragazzi.

Chi terrei tra Ounas ed Elmas? Il secondo è un buon giocatore ma non serve, terrei Ounas perché nell’uno contro uno è pericoloso.

Infine sul centrocampo: “Prenderei Pulgar, un regista che tira anche rigori e punizioni”.