Federico Agostinelli a FN: “Una squalifica così pesante non ce l’aspettavamo. Vittorio ha subito chiesto scusa per la reazione, ma dopo uno sputo in faccia…”

Una stangata. Diversamente non si può definire la squalifica di cinque giornate inflitta dal giudice sportivo al talento della Primavera della Fiorentina, Vittorio Agostinelli. Un alterco con Ibrahim Karamoko nella partita dell’ultimo fine settimana, contro il Torino, che è costato caro al giovane viola.

Fiorentinanews.com ha contattato il padre del giocatore, Federico Agostinelli, tra l’altro ex calciatore, che ci ha detto: “Vittorio è un ragazzo molto riservato. Ha chiesto subito scusa per la reazione che ha avuto dopo lo sputo in faccia. Da padre l’ho rimproverato e gli ho detto di far tesoro dell’accaduto. Fermo restando che dopo uno sputo in piena faccia, da dieci centimetri, è molto difficile mantenere la calma”.

E ancora: “Se ci aspettavamo una squalifica così pesante? No vista la dinamica dell’accaduto e lo sputo ricevuto”.